Bâle: Un magasin sans employés forcé de fermer la nuit

La loi ne fait pas de distinction entre commerce avec ou sans personnel. Il doit fermer entre 22 heures et 6 heures du matin. Bioflix

La start-up Bioflix exploite à Bâle deux magasins bio qui fonctionnent entièrement sans personnel. Les personnes qui s’inscrivent peuvent entrer dans le magasin, remplir leur panier, scanner et payer leurs marchandises au self-checkout. Ces magasins sont théoriquement prévus pour être ouverts 24 heures sur 24. Et ils l’étaient jusqu’à ce que l'Office cantonal de l’économie et du travail intervienne.

«L’ordonnance ne fait pas de distinction entre les magasins sans service et les magasins avec service», a expliqué Michael Mauerhofer, responsable du secteur Conditions de travail auprès de l’office, au journal régional de la télévision alémanique SRF.

Loi inadaptée

L’administration bâloise s’appuie sur la loi sur les jours de repos publics et l’ouverture des magasins. On ne peut pas fermer les yeux, «pour des raisons d’État de droit», poursuit Michael Mauerhofer. La loi ne porte pas seulement sur le respect des horaires de travail, mais aussi sur le repos nocturne en général. Les exploitants de Bioflix sont tombés dans le piège en s’adressant à l’Office de l’économie et du travail afin de faire vérifier la légalité de leur concept commercial.

Les choses pourraient peut-être changer et l’office de l’économie et du travail s’efforce de trouver une solution. La loi actuelle n’est pas faite pour un magasin comme Bioflix. Et le cas intéresse aussi d’autres cantons. Car les magasins sans personnel, ouverts 24 heures sur 24, ont le vent en poupe en Suisse. Valora explore notamment deux concepts du genre avec l’Avec Box et l’Avec 24/7. La société en a déjà implantés 13 en Suisse.

Les magasins sans personnel doivent-ils quand même fermer la nuit? C’est une absurdité La loi, c’est la loi Il faudrait adapter les règles Si les voisins sont d’accord, pourquoi pas?