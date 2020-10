Montreux (VD) : Même sans festival, le Montreux Jazz met les artistes suisses en lumière

Le Montreux Jazz Festival a mis sur pied l’événement Autumn of Music, qui s’ouvre le 12 octobre 2020, qui va faire la part belle à des musiciens du cru.

Autumn of Music va faire battre le cœur de la ville du lundi 12 au samedi 17 octobre 2020. Au menu de cet événement monté par le Montreux Jazz Festival au palace: workshops, travaux de l’Académie du festival, jam-sessions et concerts d’artistes suisses.

«Avec l’annulation de cet été, ces activités prenaient tout leur sens. On doit continuer à faire vivre le festival», estime Mathieu Jaton, directeur du Montreux Jazz. Les Suisses Dino Brandao, Prune Carmen Diaz, Kush K, Adriano Koch, Julia Heart et Gaspard Sommer sont attendus: «Ce sont tous des coups de cœur. On voit un gros potentiel en eux. Ils ont chacun leur personnalité et il y a une patte Montreux Jazz dans leur musique. Le but est de les suivre, de les accompagner. C’est également une opportunité pour eux de rentrer dans notre réseau.» Les concerts seront captés en haute définition pour que les artistes puissent ensuite réutiliser ce contenu.