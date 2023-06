Vaud: Même sans pénurie, Lausanne va continuer d’économiser l’énergie

Les lumières de la ville seront aussi moins présentes l’hiver prochain (archives). PATRICK MARTIN/24HEURES

Les mesures et recommandations d’économies d’énergie décidées par la Municipalité de Lausanne l’automne dernier «ont porté leurs fruits», écrivent les autorités communales ce mardi. Les mesures prises en prévision d’une éventuelle pénurie ont fait baisser la consommation de gaz de 18% et celle d’électricité de 6,5% sur la zone de desserte des Services industriels de Lausanne. «Certaines actions, notamment dans le chauffage des bâtiments de l’administration et l’éclairage public, seront reconduites, parfois de manière pérenne», précise la Ville.

La température dans les écoles, bureaux, collèges et temples sera plafonnée à 20,5 °C pour les bureaux et 18 °C pour les couloirs, salles de gymnastique et ateliers. L’éclairage public des parcs Milan, de Valency, de l’Hermitage (hormis chemin du Petit Château) et de Mon Repos sera éteint de 22h à 6h du 1er octobre au 30 avril et de minuit à 6 heures du 1er mai au 30 septembre.

Noël moins lumineux

Le parc de l'Elysée, la place du Granit et la promenade Jean-Villars Gilles seront éteints du 1er octobre au 30 avril, de même que l’éclairage piétonnier des quais d’Ouchy et de Belgique. À l’avenir, des solutions d’allumage avec détection de présence à partir d’une certaine heure seront également étudiées dans le cadre de la révision actuelle du Plan Lumière, peut-on lire dans un communiqué. Pour l’instant, la cheminée de Pierre-de-Plan sera éteinte, sauf exception, par exemple en soutien à la grève des femmes mercredi.

Comme à la fin de l’année dernière, les autorités veulent limiter la durée d’exploitation des décorations de Noël plutôt que d’y renoncer, afin de préserver l’esprit de fête tout en économisant l’énergie et en donnant un signal important à la population et aux commerces. Ainsi, la période d’illumination est fixée du 1er décembre au 2 janvier et les décors sur horloge programmés pour s’éteindre à 21h.

