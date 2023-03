Exportations d’armes: la Suisse a battu son record en 2022

Lundi, le président du PLR, Thierry Burkart, plaidait pour assouplir les règles sur les exportations d’armes parce qu’il s’inquiétait pour l’industrie suisse. Il aurait peut-être dû attendre un jour de plus: mardi, le bilan des exportations de matériel de guerre suisse est sorti. Et l’industrie se porte au mieux. En 2022, il est sorti de notre pays des armes pour un total de 955 millions de francs. Ce qui n’est autre qu’un record absolu.

Le Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA) n’a pas manqué de réagir dès la publication du rapport. «L’industrie de l'armement prétend hypocritement être sur le point de s'effondrer», dit le groupe dans son communiqué, dénonçant un «discours mensonger» et parlant d’une année 2022 qui est un «triste record». «Il est honteux de voir comment on tente de relier ce débat au soutien à l'Ukraine, alors qu'il ne s'agit manifestement que des profits de l'industrie de l'armement», estime Pauline Schneider, secrétaire générale du GSsA. «Le Qatar et l'Arabie saoudite représentent un tiers des exportations. Ce n'est pas d'un assouplissement des règles d'exportation dont nous avons besoin, mais d'un nouveau durcissement», ajoute Kilian Bello, également secrétaire politique du GSsA.

Des bombes et des roquettes

Concernant les types d’armes envoyées, on peut noter que la Suède est notre premier acheteur dans la catégorie «bombes, torpilles, roquettes, missiles», suivie par la France et l’Allemagne. L’Allemagne (131 millions) est d’ailleurs reléguée au 3e rang des acheteurs, dépassée par le Danemark (136 millions) qui nous a acheté des véhicules blindés à roue. Pour compléter le top 5, on trouve l’Arabie saoudite et les États-Unis.