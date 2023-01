Fribourg: sans rien gagner, deux hommes condamnés pour recel

Nicolas* est un photographe et cadreur averti, et musicien à ses heures. Pour ses besoins artistiques, il a commandé sur Internet un nouvel objectif de haute qualité pour appareil photo et caméra. Mais, à peine livré, le 7 décembre 2021, son nouveau joujou d’une valeur de 1200 francs a disparu de sa boîte aux lettres. Bien sûr, il s’est empressé de déclarer le vol à la police, ce qui ne l’a pas empêché de retrouver le fameux objectif le 17 janvier 2022 en vente sur Anibis.