«Même si elle a dit oui avant l’acte, si elle dit non pendant, c’est non!»

Crises d’angoisse et paranoïa

Après les faits, la jeune femme confie avoir fait beaucoup de crises d’angoisse et développé une paranoïa. «J’avais peur d’être seule, même dans la rue. Peur que quelqu’un rentre chez moi et me frappe.» S’ensuivra un séjour à l’hôpital. Et des séquelles, selon une amie. La plaignante, aujourd’hui ingénieure en informatique, est toujours suivie par un psychologue. Lundi dernier, elle s’est sentie «paralysée» et a fondu en larmes lorsque son regard a croisé celui du prévenu.