Shopping en ligne: Même si Zalando a reçu un Greenwashing Award, on peut quand même y faire des achats durables

Zalando est sous le feu des critiques! En Norvège, le détaillant de mode en ligne a même obtenu le Greenwashing Award de la part du service public de protection des consommateurs en raison de ses filtres de durabilité. Il est néanmoins possible de faire des achats durables sur la plateforme.

Faire du shopping en ligne de manière durable

«Notre vision est de redéfinir la mode pour le bien de tous», a récemment annoncé Zalando. Le plus grand détaillant de mode en ligne d’Europe et leader de ce marché en Suisse veut donc faire de la durabilité un élément central de son modèle commercial.

«Des lacunes entre les exigences et la réalité»

Où se situe Zalando dans ce processus? L’ONG suisse Public Eye a publié en 2022 une étude complète sur la durabilité dans l’industrie de la mode. La conclusion concernant Zalando? «Il y a des lacunes évidentes entre les exigences et la réalité.» Actuellement, cette plateforme de mode propose cinq filtres de durabilité pour limiter l’impact sur la planète lorsque les consommateurs font leur choix parmi les quelque 500’000 produits proposés: «émissions réduites», «protection des animaux», «protection de l’eau», «réutilisation des matériaux» et «bien-être des travailleurs». «Cela donne l’impression que l’offre globale est meilleure qu’elle ne l’est réellement», a expliqué à 20 minutes David Hachfeld, l’auteur de l’étude de Public Eye.

Le constat de ce dernier est confirmé par la Norvège. Dans ce pays, le système de filtrage de Zalando a récemment reçu le Greenwashing Award décerné par le service public de protection des consommateurs. La raison invoquée? Si le filtrage des produits durables est en principe bien perçu, celui mis en place par Zalando ne mesure pas l’impact environnemental global d’un produit. «Il est paradoxal de constater que plus on sélectionne de filtres de durabilité, plus il y a de produits qui apparaissent, explique Gunstein Instefjord, directeur de la protection des consommateurs norvégiens. Il faudrait évidemment que ce soit l'inverse.» Après avoir reçu le prix norvégien du greenwashing, Zalando a annoncé vouloir bientôt retirer les filtres et les remplacer par un nouveau système.

Des labels durables sur Zalando

Peut-on quand même faire des emplettes durables sur Zalando? Oui, mais jusqu’à un certain point. «Lorsque nous faisons des achats, nous devons nous informer au préalable», préconise David Hachfeld, de Public Eye. Comme les filtres de Zalando ne sont pas encore assez performants, il est plus facile pour les consommateurs de rechercher directement des labels durables. Des marques comme Veja, Armedangels, Patagonia et d’autres fortement impliquées dans la durabilité peuvent en effet être commandées sur Zalando.

Mais, plus important encore que de mettre le bon produit dans son panier, il convient de se demander si l’on a vraiment besoin de ce t-shirt, de ces chaussures ou de ce pullover. Car, comme le souligne David Hachfeld, «chaque t-shirt non acheté est plus durable qu’un t-shirt acheté, même s’il porte un label durable».