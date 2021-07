Cyclisme - Même s’il a craqué, Pogacar n’a «jamais été dans le rouge»

Mercredi, la double ascension du m ont Ventoux aura livré trois vérités. La première est que l’on peut terminer deuxième d’un sprint un jour et gagner une étape de montagne avec près de 5000 mètres de dénivelé positif – première double ascension du Mont Chauve de l’histoire – le lendemain. C’est la vérité du champion de Belgique Wout van Aert. La deuxième est que l’on peut terminer troisième du contre-la-montre de Laval et faire craquer Tadej Pogacar. C’est l’axiome de Jonas Vingegaard, 24 ans, qui a créé la sensation en fin d’étape. La troisième est que Tadej Pogacar, maillot jaune archi dominateur de cette première partie de Tour, n’a pas tout à fait ce qu’il voulait. Ce qui est nouveau dans ce Tour de France 2021.

Wout van Aert, 26 ans, a donc levé les bras en solitaire à Malaucène après une échappée brillante, la n c ée avec plusieurs courageux collègues, dont le champion du monde Julian Alaphilippe, en début de course. Si le groupe a bien collaboré durant de longues heures, le champion de Belgique était simplement plus fort, ce qui lui a permis de lâcher ses compagnons dans la deuxième ascension du Ventoux, presque à la manière des multiples bidons d’eau avalés en raison d’une chaleur extrême qui a baigné les 198,9 kilomètres du calvaire.