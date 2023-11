Même son agente ne sait pas ce que fera Adele après Las Vegas

Interrogée le 6 novembre 2023, lors des Music Industry Trust Awards, à Londres, celle qui s’occupe également d’Olivia Rodrigo, de James Blake et de Mumford & Sons, a avoué qu’elle-même ne savait absolument rien des projets de la Britannique de 35 ans, laissant entendre qu’elle n’en avait peut-être aucun. Et alors que les fans d’Adele rêvent de la voir partir en tournée mondiale, comme Beyoncé et son Renaissance Tour ou Taylor Swift et son The Eras Tour qui passera par la Suisse, il y a peu de chances que cela se produise.