Rihanna : Même son label ne sait rien de son futur album

Le fameux «R9» de Rihanna se fait toujours attendre. Le disque n’est pas près d’arriver…

Les fans de Rihanna commencent vraiment à désespérer. La chanteuse n’a toujours pas donné d’indice sur un éventuel album, dont il se dit qu’il s’appellerait «R9» , qui succédera à «Anti» (2016). Même sa maison de disques, Roc Nation, est dans le flou. «Franchement, on n’en sait rien. On n’a même pas pu écouter la moindre chose», a pesté un représentant sur Page Six. Pour un des stylistes de Rihanna, cette attitude est typique de la chanteuse: «Elle sort un truc, tout le monde adore et elle disparaît. Elle est devenue plus grande que la musique.»