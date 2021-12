Coronavirus : «Même un confinement n’empêcherait pas une surcharge»

L’infectiologue Andreas Widmer dessine un tableau pessimiste pour les fêtes de fin d’année en Suisse. Les mesures ont trop tardé selon lui.

«Il aurait fallu mettre en place des mesures préventives il y a quatre semaines pour contrôler la situation.» Voici les paroles d’Andreas Widmer, infectiologue et président du centre national de prévention des infections Swissnoso, ce samedi dans «20 Minuten». Dans une interview, le spécialiste estime que les mesures mises en consultation vendredi par le Conseil fédéral arrivent trop tard. «Même avec un nouveau confinement, elles ne peuvent plus empêcher une probable surcharge des hôpitaux et des lits en soins intensifs.»