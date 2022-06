Football: Même un pro de l’UFC a eu la trouille de sa vie aux alentours du Stade de France

Originaire de Huyton, dans l’agglomération de Liverpool, Pimblett était au Stade de France lors de la finale de la Ligue des Champions entre les Reds et le Real Madrid. Et même un combattant aussi endurci que lui a eu la trouille de sa vie à la sortie du stade, comme il l’a raconté à RMC.

«Au moins, dans une cage (ndlr: de MMA), c’est du un-contre-un… Quand on est sorti du stade, il y avait des groupes de trente personnes qui couraient partout. De grandes meutes. Certains d’entre eux avaient des armes, des machettes, des couteaux, des barres de fer, des battes. Il fallait juste essayer de fuir cet endroit. Les gens étaient plaqués au sol, on leur volait leur montre et leurs affaires. D’autres se sont fait arracher leur sac. Ils les agrippaient, les attiraient vers eux et coupaient la lanière pour arracher le sac et s’enfuir».