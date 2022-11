Philippines : «Même un typhon n’aurait pas pu m’empêcher de venir ici»

Fleurs et parapluie à la main, de nombreux Philippins affluent mardi dans les cimetières du pays en majorité catholique pour rendre hommage à leurs proches à l’occasion de la Toussaint, pour la première fois depuis le début de la pandémie. À pied ou en tricycles à moteur affrétés gratuitement, et sous une pluie battante, des milliers de personnes se rendent vers les tombes dispersées à travers les cimetières étendus de Manille où, dans des cabanes ou des mausolées, de nombreuses familles pauvres côtoient quotidiennement les défunts.

À l’approche du Jour des morts, une puissante tempête tropicale a provoqué des glissements de terrain et des inondations dans l’archipel, tuant au moins 110 personnes et faisant des dizaines de disparus. Parmi les dizaines de milliers de visiteurs du cimetière nord de Manille, Leonardo Filamor, 58 ans, rend hommage à un ami mort en 2017. «Même un typhon n’aurait pas pu m’empêcher de venir ici», soutient-il, après avoir déposé sur la sépulture une carte et un petit bouquet de fleurs blanches. M. Filamor était auparavant à la rue et, pour se rendre au cimetière, les transports en commun se trouvaient au-dessus de ses moyens. «Je suis vraiment heureux d’avoir eu l’argent cette fois-ci et d’avoir pu être avec lui de nouveau», dit-il.