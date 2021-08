Football : Memphis Depay continue de séduire le Camp Nou

Deux semaines après son récital inaugural face à la Real Sociedad, la recrue catalane continue de séduire le Camp Nou avec le but de la victoire (2-1) pour le FC Barcelone face à Getafe.

Les Catalans ont ouvert la marque dès la 2e minute avec un but express de Sergi Roberto à la reprise d’un centre de Jordi Alba, puis Getafe a égalisé sur une jolie combinaison conclue par Sandro (19e). Et l’ex-attaquant lyonnais Depay a scellé la victoire avec un beau but à la 30e minute.