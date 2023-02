Football: Memphis Depay sauve l'Atlético Madrid à Vigo

Memphis Depay a débloqué son compteur buts au meilleur moment pour l’Atlético Madrid. AFP

Merci Memphis! Grâce à un but en toute fin de match de son nouvel attaquant Memphis Depay, l'Atlético Madrid a arraché un succès étriqué (1-0) sur le terrain du Celta Vigo, dimanche lors de la 21e journée de Liga, et pointe toujours à la 4e place du classement.

Peu inspirés, les Colchoneros n'ont pas réussi à créer le danger pendant une heure, et ont même passé la fin de rencontre à défendre leurs cages à dix après l'expulsion du défenseur Stefan Savic (73e) pour un duel en position de dernier défenseur avec Haris Seferovic. Mais ils ont arraché la victoire en toute fin de match (89e) sur une reprise en pivot de l'attaquant néerlandais, après une frappe déviée de Yannick Carrasco. Un but qui a fait pousser un profond ouf de soulagement à Diego Simeone. Car avant cette 89e minute, les Rojiblancos n'ont rien fait pour donner le sourire à leur entraîneur.

Déjà accrochés par Getafe le week-end dernier, les Madrilènes ont multiplié les erreurs techniques et ont passé la deuxième période à défendre ardemment leur cage, comptant notamment sur un Jan Oblak irréprochable sur sa ligne.

Oblak impérial

À la 58e, le Slovène a sauvé in extremis sur sa ligne une frappe d'Iago Aspas qu'il avait préalablement freinée. À la 73e, le coup franc consécutif au carton rouge de Savic a vu la frappe d'Aspas s'écraser sur la barre transversale. Et à la 85e, c'est son propre coéquipier Reinildo qui a failli ouvrir la marque avec un but contre son camp, mais Oblak a gardé la main ferme.

Avec ce succès, l'Atléti revient à un petit point de la Real Sociedad (3e, 39 points), qui voyagera à Barcelone lundi (21 heures) pour y affronter l'Espanyol.

Les Colchoneros, déjà éliminés de toutes compétitions européennes et de la Coupe du Roi en Espagne, n’ont plus que la Liga pour se rassasier. Et encore: distancés par le FC Barcelone (1er, 53 points) et le Real Madrid (2e, 45 points), ils ne peuvent quasiment plus rêver de titre et doivent se contenter de la course aux places qualificatives pour la Ligue des champions.