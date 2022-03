Football : Memphis Depay sauve le Barça

Mal partis à Elche lors de la 27e journée de Liga, menés 1-0 juste avant la pause, les Catalans ont retourné la situation en deuxième période. Mais il s’en est fallu de peu.

Grâce à Memphis Depay, le FC Barcelone a dominé Elche 2-1 sur le fil dimanche, et monte provisoirement sur le podium du championnat devant le Betis Séville, qui reçoit l’Atlético Madrid en soirée (21 h 00).

Les Catalans ont encaissé un but de Fidel juste avant la pause (44e) sur une frappe croisée du gauche consécutive à une passe en retrait ratée de Pedri, mais ont égalisé par un but opportuniste de Ferran Torres (61e), et ont pris les devants à la 84e minute sur un penalty transformé par l’avant-centre néerlandais après une main d’Antonio Barragan dans la surface.