Basketball : Memphis et Dallas se reprennent, les Nuggets proches de la sortie

Memphis s’est imposé 104-95 après avoir remonté un déficit de 26 points jeudi face aux Timberwolves pour prendre l’avantage 2-1 dans sa série au premier tour des play-off de NBA.

Memphis a remonté jeudi un déficit de 26 points pour s’imposer 104-95 dans le Minnesota face aux Timberwolves et reprendre l’avantage 2-1 dans leur série du premier tour des play-off NBA, comme les Mavericks de Dallas, victorieux 126-118 dans la salle du Jazz d’Utah.

À Minneapolis, les Grizzlies de Ja Morant, maladroit (5/18 au tir) mais auteur d’un triple double (16 pts, 10 rbds, 10 passes), étaient menés de 26 points dans le deuxième quart-temps, et encore de 25 en fin de troisième quart-temps, avant de surclasser les Timberwolves 37-12 dans la dernière période de la rencontre pour finalement l’emporter et reprendre l’avantage 2-1 dans leur série.

«Cette victoire nous procure beaucoup d’émotion --on est revenus de si loin», a reconnu Desmond Bane, meilleur marqueur de Memphis avec 26 points. «Mais il faut qu’on garde la tête froide, c’est le premier à quatre victoires qui l’emporte».

Côté Wolves, D’Angelo Russell a fini meilleur marqueur, avec 22 points, mais aucun inscrit dans le quatrième quart-temps, Anthony Edwards a ajouté 19 points et 7 rebonds, mais Karl-Anthony Towns a déçu, limité par les fautes et la défense agressive de Memphis à 8 points et 5 rebonds.