Basketball: Memphis et Milwaukee se rebiffent, Denver s’échappe

Memphis et Milwaukee, battus à domicile lors du match 1 du 1er tour des play-off NBA, se sont rebiffés: les Bucks ont dominé Miami 138-122 et les Grizzlies ont battu les Lakers 103-93, égalisant à une victoire partout, avant de se rendre respectivement en Floride et en Californie. À Denver, les Nuggets ont, eux, signé un nouveau succès contre les Minnesota Timberwolves (122-113) et vont se rendre à Minneapolis, nantis d'un matelas de deux victoires.

Xavier Tillman a inscrit 22 points et pris 18 rebonds pour Memphis, au cours d'un match rugueux, qui a vu dans les rangs des Lakers Anthony Davis être coupé à la paupière droite et sa superstar LeBron James avoir des mots avec Dillon Brooks. «Je m'en fiche, il est vieux. J'ai piqué l'ours», a déclaré le Grizzlie Dillon Brooks à propos de son échange verbal musclé avec LeBron James, qui ne semble pas l'avoir troublé.

Milwaukee pétaradant

À Milwaukee, les Bucks ont dû eux aussi se passer de leur superstar, le Grec Giannis Antetokounmpo, touché aux lombaires dans le match 1 dimanche. Cela ne les a pas empêchés de refroidir les ardeurs du Miami Heat. Milwaukee a pris à la gorge Miami, pour prendre les devants dès les premières minutes et ne plus jamais perdre la tête. Les Bucks ont fait parler la poudre avec sept joueurs à plus de 10 points dont trois à plus de 20, et assommé le Heat dans le deuxième quart-temps, pour atteindre la pause avec 26 points d'avance (81-55). Ils ont encore creusé l'écart dans le troisième, avant de laisser filer.