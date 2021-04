Relations internationales : Menace de boycott des JO de Pékin: la Chine fulmine

Les Etats-Unis s’interrogent sur un boycott des Jeux olympiques d’hiver de Pékin en février 2022, en raison des persécutions des musulmans ouïghours par la Chine.

«Nous sommes d’avis qu’une approche coordonnée ne serait pas seulement dans notre intérêt, mais également dans l’intérêt de nos alliés et partenaires», a-t-il précisé, sans révéler la position de l’administration sur la question.

Ned Price s’en est expliqué plus tard sur Twitter: «Comme je l’ai évoqué, nous n’avons pas d’annonce à faire au sujet des Jeux olympiques de Pékin. 2022 est encore loin, mais nous continuerons à consulter étroitement nos alliés et partenaires pour définir nos préoccupations communes et établir notre approche conjointe envers le Parti communiste chinois.»