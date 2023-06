Genève: Menace de grève dure à l’aéroport dès le 29 juin

Le 29 juin, dès midi, il est possible que l’aéroport de Genève subisse un arrêt total des opérations. C’est en tout les cas la menace que fait planer le Syndicat des services publics (SSP), qui indique ce jeudi avoir déjà prévenu les grandes compagnies aériennes, «afin de dérouter leurs appareils sur d’autres destinations».

Les salaires sont en jeu

La journée d’action choisie est celle où se réunira le conseil d’administration de la plateforme aéroportuaire. En matinée, il sera appelé à valider, ou pas, la nouvelle politique de rémunération voulue par la direction. Celle-ci prévoit, selon le SSP, de supprimer les primes «qui représentent parfois l’équivalent d’un 13e salaire»; la possibilité de «geler des salaires jusqu’à la retraite»; et celle de «dégrader» un employé en fonction de son comportement ou des ses objectifs individuels.

«La fouille ne sera pas assurée»

Sachant que les employés concernés sont au nombre d’un millier, et qu’un grand nombre opèrent dans le domaine de la sécurité, Jamshid Pouranpir annonce qu’en cas de grève, «ce sera l’arrêt total» des activités de Cointrin. «La fouille des passagers ne sera pas assurée, les collaborateurs chargés de la sécurité de la piste cesseront de travailler. Il est évident que les avions seront cloués au sol.»

«Avoir le plus d’impact possible»

«Nous devons chercher l’efficacité et faire en sorte que notre mouvement ait le plus gros impact possible», explique le secrétaire syndical. C’est pour cela que la grève débutera «immédiatement après le conseil d’administration», si celui-ci ne cédait pas. «Ça sera très suivi. Plus de 300 collaborateurs ont participé à l’assemblée générale. Le mot d’ordre est: ceux qui bossent quittent leur place de travail, ceux qui sont en congé les rejoignent par solidarité.»