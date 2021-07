Bâle-Campagne : Menacé de mort car il offre un café aux vaccinés

Le propriétaire d’un restaurant voulait offrir un petit quelque chose aux personnes ayant été vaccinées. Il a reçu des menaces en retour.

Révélateur d’une situation tendue

Jusqu’à présent, ce sont surtout les représentants des milieux politiques et scientifiques qui sont devenus les cibles des opposants aux mesures vaccinales. Plusieurs de ces personnes ont été menacées de mort. Marko Kovic, spécialiste en sciences sociales et expert en théorie du complot trouve cette histoire «assez flagrante de la situation que nous vivons actuellement.» Il trouve juste et important que le restaurateur ait signalé les menaces et ait déposé une plainte auprès de la police.