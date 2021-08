Jarry est menacé de mort

Jarry : Menacé de mort, il rejette toute responsabilité

L’humoriste Jarry sera à la tête d’une nouvelle émission diffusée sur TF1 le vendredi. Des fans de «Koh-Lanta» lui en veulent.

Jarry, 44 ans, est en vacances sur la Côte d’Azur. Malheureusement pour lui, il n’en profite pas pleinement depuis que TF1 a annoncé la première du programme qu’il animera, «Game of Talents», pour le vendredi 27 août 2021, et la diffusion de «Koh-Lanta All Stars» les mardis à partir du 24 août 2021. Pour certains mordus du jeu d’aventures, habitués à suivre leur émission les vendredis soir, c’est à cause de l’humoriste que TF1 a chamboulé sa grille. Ce qu’ils ne digèrent pas, et ils le font savoir à l’animateur de manière ultraviolente. Jarry en a montré un triste exemple sur Instagram: «Sale pédé, à cause de toi vendredi, on se tapera ta merde au lieu de «Koh-Lanta». Et mardi on ne pourra même pas regarder notre émission. Sale pute, les tarlouzes comme toi, on devrait les brûler vives.»