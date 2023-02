Canton de Vaud: Menacé de mort, le président des chasseurs démissionne de son poste

Victime de menaces et de déprédations, Philippe Duperrex remet son mandat à la Fédération des sections vaudoises de la Diana, avec effet immédiat.

Victime depuis plusieurs semaines de menaces de mort par téléphone et courrier, mais aussi d’actes de vandalisme tant à son domicile qu’à son lieu de travail, le co-président des chasseurs vaudois, Philippe Duperrex, démissionne avec effet immédiat de son poste.

«Ça va trop loin, ce n’est pas viable. Ma priorité est la sécurité de ma famille et j’entends préserver mon environnement professionnel de cet acharnement difficile à comprendre et humainement compliqué à gérer», a expliqué Philippe Duperrex dans un communiqué.

Dans le viseur des pro-loup?

Co-président de la faîtière des chasseurs vaudois depuis environ un an, Philippe Duperrex avait assumé en 2020 la présidence du comité de campagne pour le «oui» à la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages.

C’est principalement cet engagement qui lui vaudrait aujourd’hui d’être la cible d’éléments extrémistes. «Je n’en ai aucune preuve irréfutable, mais la teneur des messages anonymes reçus laisse supposer que les actes délictueux dont je suis victime sont l’œuvre de militants extrémistes pro-loup», convient-il, avec la prudence de rigueur, au téléphone.

Depuis fin décembre, Philippe Duperrex est attaqué de manière fréquente. Tout a commencé avec la déprédation de sa voiture devant chez lui, en décembre dernier. Une vitre du véhicule avait été brisée et une lettre de menaces avait été posée sur le siège arrière.

Ont suivi le dépôt de cartouches dans la boîte aux lettres avec une effigie de tête de mort, des téléphones anonymes agrémentés d’insultes, des clous soigneusement posés à proximité de chaque pneu de son véhicule, puis enfin, la crevaison d’un pneu sur le lieu de travail de la victime. «L’auto de ma femme a également été visée», regrette le co-président démissionnaire de Diana.

Six plaintes pénales déposées

Six plaintes pénales ont été déposées et la police a déjà pris des mesures préventives afin d’assurer la sécurité de Philippe Duperrex et de ses proches. Mercredi soir, celui qui occupe également une fonction de garde-faune auxiliaire a présenté sa démission au comité de la faîtière des chasseurs vaudois.