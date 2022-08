Oscar Sisto menacé de mort pendant la Star Ac'

Oscar Sisto : Menacé de mort pendant la «Star Academy»

Alors que la «Star Academy» va rouvrir ses portes, vingt et un ans après sa première apparition sur TF1, l’ancien prof de théâtre du télécrochet, Oscar Sisto, s’est confié sur son parcours dans le château de Dammarie-les-Lys, dans lequel les portables seront interdits. Si cette expérience lui a laissé de bons souvenirs, elle lui a aussi apporté de grands moments d’angoisse. À l’époque où il coachait les académiciens, le comédien et metteur en scène argentin, aujourd’hui âgé de 65 ans, a eu peur pour sa sécurité, comme tous les autres enseignants de la Star Ac’. «On avait reçu des insultes, et on avait même reçu des menaces de mort. J’habitais en face du bois de Vincennes, et tous les profs avaient des flics devant leurs portes car on avait tous des menaces de mort», a-t-il confié dans «Le Morning sans filtre», sur Virgin Radio, mercredi 31 août 2022.