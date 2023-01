Menacé de poursuites, un robot avocat ne plaidera plus au tribunal

États-Unis : Menacé de poursuites, un robot avocat ne plaidera pas au tribunal

Le 22 février prochain, l’intelligence artificielle de la start-up DoNotPay était censée défendre une personne dans un cas d’excès de vitesse devant un tribunal de Californie, aux États-Unis. Mais cette première devant la justice pour un robot avocat n’aura finalement pas lieu. Joshua Browder, le patron de l’entreprise, est revenu sur sa décision, après que le projet médiatisé de cet Américano-Britannique a provoqué la colère. «Plusieurs associations du barreau d’État nous ont menacés», a déclaré Joshua Browder au média NPR. «L’une d’entre elles a même dit qu’un renvoi devant le bureau du procureur de district, ainsi que des poursuites et des peines de prison seraient possibles.» Il évoque jusqu’à six mois de prison. Donner des conseils juridiques de cette manière devant un tribunal peut en effet être considéré comme une pratique non autorisée du droit et comme un délit dans certains États.