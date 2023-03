Etats-Unis : Menace d’interdiction de TikTok: Pékin assure ne pas réclamer de données 

Accusation d’espionnage

Son patron Shou Zi Chew, un Singapourien diplômé de l’université américaine Harvard, a tenté difficilement jeudi au Congrès américain de défendre son app de partage de courtes vidéos, face à des élus intraitables, qui ont pour la plupart condamné d’avance TikTok. Pendant plus de cinq heures, les élus n’ont quasiment pas laissé parler l’ancien banquier et accusé le Parti communiste chinois de se servir de TikTok à des fins d’espionnage via les données des utilisateurs américains et de manipulation.