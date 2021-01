Etats-Unis : Menacé par un «impeachment», Trump part au Texas vanter son mur

Alors qu’il est à nouveau la cible d’un «impeachment», Donald Tump va partir à la conquête du Texas. Le président sortant est notamment accusé par les représentants démocrates «d’incitation à la violence contre le gouvernement».

Objectif de ce déplacement selon l’exécutif?

«Marquer l’achèvement de plus de 400 miles (640 km) de mur frontalier – promesse faite, promesse tenue – et mettre en valeur les efforts de son gouvernement pour réformer un système d’immigration dysfonctionnel». On est loin, très loin, du «grand, magnifique» mur promis par Donald Trump en campagne en 2016.