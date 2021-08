Hugo Clément : Menacé sur les réseaux sociaux, le journaliste porte plainte

L’animateur et fer de lance de l’émission «Sur le front» a décidé de réagir à l’agression dont il a été la cible par le responsable d’un syndicat agricole.

Trop, c’est trop. Depuis le temps qu’il milite pour l’environnement et la cause animale, le journaliste Hugo Clément en avait entendu des vertes et des pas mûres. Il faut dire que ses reportages sur les abattoirs ou les conséquences du réchauffement climatique ne laissent pas indifférents, si bien qu’il s’attire autant les louanges que les critiques, voire des menaces, sur les réseaux sociaux notamment.

Photo commentée par un certain Amaury de Faletans en des termes on ne peut plus explicites, appelant ses amis à «le coincer pour discuter et plus si affinités». Et d’ajouter: «Faut monter un commando pur Euskara (basque) pour le faire couiner ce con!!!»