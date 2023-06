Sécheresse à Genève: l’Etat pourrait limitera l’accès aux rivières

Le manque de précipitations enregistré ces dernières semaines pousse le Canton à prévoir des mesures spéciales pour protéger une dizaine de petits et moyens cours d’eau menacés par la sécheresse actuelle. Le Département du territoire a indiqué jeudi qu’il comptait par exemple réapprovisionner la Drize en y injectant de l’eau du réseau et en déplaçant la population de poissons dans un autre point d’eau, comme cela a déjà été le cas par le passé. Autres dispositions prévues: interdire l’accès à l’Allandon, où la faune aquatique souffre, et arrêter de pomper de l’eau potable dans la nappe de la rivière. Ces mesures vont dépendre de la date des prochaines pluies et de leur intensité. Des restrictions pourraient concerner à terme tous les cours d’eau du bassin genevois, prévient l’Etat.