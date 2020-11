France : Menacée de viol, Priscilla ne se laisse pas intimider

Priscilla Betti a découvert avec horreur qu’elle était dans le viseur d’un usager d’Instagram. Elle lui a cloué le bec.

Heurtée par la violence de ce titre et par le fait que cet individu s’était abonné à ses publications, la Française lui a répondu. «Qui veut violer Priscilla? Toi. A priori. Et tes 18 abonnés aussi. Toi qui, en venant commenter ma photo, assumes publiquement avoir envie de me violer. Toi qui par ton acte consenti banalises le viol. Toi qui banalises la violence et qui la revendiques. Toi qui banalises la haine et qui l’incites», a-t-elle écrit.