Asie : «Menacée», l’équipe de Nouvelle-Zélande de cricket fuit le Pakistan

L’équipe néo-zélandaise de cricket a décidé de fuir le Pakistan, où elle s’apprêtait à disputer une série de matches, en raison «d’une menace spécifique et crédible».

«Menace spécifique et crédible»

«Des détails spécifiques ne pourront pas et ne seront pas révélés, publiquement ou en privé», a déclaré David White. «Ce que je peux vous dire que nous avons été informés d’une menace spécifique et crédible contre notre équipe», a-t-il assuré, précisant que cela rendait impossible de rester dans le pays.

Coup dur pour le Pakistan

Elle pourrait notamment remettre en cause une tournée de l’équipe d’Angleterre prévue en octobre qui aurait été la première depuis 16 ans. Des déplacements prévus de l’équipe australienne en février et des West Indies (Indes occidentales, appellation regroupant plusieurs pays des Caraïbes sous la même bannière sportive) en décembre semblent également compromis. «L’Angleterre ne viendra probablement pas, l’Australie non plus, et ce sera un choc», a estimé le chroniqueur de cricket Osman Samiuddin, interrogé par l’AFP.