Delphine Wespiser menacée pour son vote pour Marine Le Pen

Delphine Wespiser : Menacée parce qu’elle soutient Marine Le Pen

Delphine Wespiser est choquée par la colère des internautes à son encontre après avoir dit qu’elle votera pour la candidate d’extrême droite.

Alors que le débat de l’entre-deux tours sera diffusé dans la soirée du mercredi 20 avril 2022, sur TF1 et France 2, de nombreuses célébrités se sont prononcées en faveur d’Emmanuel Macron. Cependant, Delphine Wespiser, qui a connu des problèmes d’alcool, ne partage pas leur avis. Il y a quelques jours, après le premier tour de la présidentielle qui a porté Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second, la chroniqueuse de «TPMP» a fait savoir dans l’émission de Cyril Hanouna qu’elle soutenait la candidate d’extrême droite. «Tu vois que quand tu la regardes, quand tu l’écoutes, elle propose vraiment quelque chose. Elle a une forme de bienveillance», a-t-elle expliqué, allant même jusqu’à la décrire comme «une maman des Français». Voulant distinguer la politicienne de 53 ans de son père, Jean-Marie Le Pen, Miss France 2012 a ajouté: «Ce n’est pas le Front national, c’est le Rassemblement national. Elle a bien changé, car tout le monde peut évoluer.»