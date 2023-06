Menaces de grève à l'aéroport: voyageurs priés d'arriver en avance

L’aéroport juge possible qu’une grève éclate le 29 juin, entraînant un arrêt des vols.

Jeudi passé, le Syndicat des services publics (SSP) annonçait une grève des employés de l’aéroport de Genève et un blocage total des opérations pour le jeudi 29 juin, si le conseil d’administration votait la nouvelle politique salariale voulue par la direction. Celle-ci semble prête à aller au bras de fer. Ce lundi, elle a diffusé un communiqué justifiant son projet de refonte des traitements, admettant qu’«il est possible que le mouvement (ndlr: du syndicat SSP) soit suivi et affecte différents services. Genève aéroport s’attend à des perturbations, ces prochains jours, jusqu’à éventuellement un arrêt des vols en cas de grève. Les passagers sont invités à arriver au moins 2h30 avant leur vol.»