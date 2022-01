Josh Homme menace le nouveau chéri de son ex

Josh Homme : Menaces de mort contre le nouveau chéri de son ex

Josh Homme, leader de Queens Of The Stone Age, est sous le coup d’une ordonnance d’éloignement. Il aurait menacé de tuer le copain de son ex-femme.

Le rocker de 48 ans n’est pas réputé pour être un tendre sur et hors de scène.

Le leader de Queens Of The Stone Age est un des rockers les plus respectés. Il n’empêche qu’il a en ce moment maille à partir avec la justice. Josh Homme, 48 ans, aurait menacé de mort le nouveau copain de son ex-femme. Ce dernier vient d’obtenir d’un juge une ordonnance d’éloignement qui empêche Josh d’approcher à moins de 50 yards (45 mètres).