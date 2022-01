Islamisme à Roubaix (F) : Menaces de mort et protection policière après un reportage de M6

La présentatrice de «Zone Interdite», Ophélie Meunier, ainsi qu’un jeune Roubaisien, bénéficient d’un dispositif de protection suite à la diffusion d’une émission controversée dimanche passé.

La polémique autour d’un reportage de «Zone Interdite» sur l’islamisme à Roubaix prend un nouveau tournant: la présentatrice Ophélie Meunier et un jeune Roubaisien, menacés, ont été placés sous protection policière, à quelques jours du procès du maire sur les faits dénoncés dans l’émission.

Vives réactions sur les réseaux

Ce reportage dimanche sur un sujet inflammable en pleine campagne présidentielle avait provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux et des chaînes d’information en continu, faisant réagir jusqu’au ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, à l’Assemblée nationale.

Dans le même temps, Ophélie Meunier et un jeune originaire de la ville, Amine Elbahi, témoin dans l’émission, recevaient des menaces, contraignant les autorités à les placer sous la protection du SDLP, selon une source policière.

Le jeune homme raconte dans le reportage avoir alerté la préfecture du Nord fin 2020 sur une association de la ville, «Ambitions et initiatives pour la réussite» (AAIR).

«Déferlement de haine»

Le jeune homme a déposé plainte vendredi après avoir reçu de nombreuses menaces sur les réseaux sociaux, par SMS ou sur WhatsApp, ainsi que des enregistrements vocaux «constatés par huissier», selon son avocat, Me Jean Tamalet.

Amine Elbahi est notamment qualifié de «kouffar» (mécréant en arabe, ndlr) et «on lui dit qu’il va être décapité», précise l’avocat à l’AFP.

Se disant victime d’un «déferlement de haines et de menaces», le maire Guillaume Delbar a annoncé son intention de porte plainte lui aussi.

Ce procès pourrait cependant être renvoyé: deux avocats ont réclamé du temps pour étudier le dossier. Et Guillaume Delbar, ainsi que son conseil, étaient positifs au Covid en fin de semaine.

«J’ai pu me tromper»

«Je peux avoir été trompé, j’ai pu me tromper» en soutenant «une association qui venait de faire scission avec une mosquée devenue salafiste», a avancé cette semaine l’édile.

Guillaume Delbar vient d’être condamné à six mois de prison avec sursis et deux ans d’inéligibilité pour sa participation à un système frauduleux de défiscalisation via des micro-partis. Il a fait appel.