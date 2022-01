États-Unis : Menaces de mort: le Dr Fauci accuse un républicain

Mardi, l’immunologue américain Anthony Fauci a reproché à un sénateur républicain, Rand Paul, d’attiser la haine à son encontre.

Le Dr Anthony Fauci , conseiller de la Maison-Blanche sur le Covid-19 , a accusé mardi un sénateur républicain d’encourager les «détraqués» le menaçant de mort, en entretenant des mensonges à son propos. La nouvelle passe d’armes entre le sénateur du Kentucky, Rand Paul, et l’immunologue, qui se sont déjà affrontés par le passé, s’est déroulée lors d’une audition d’une commission du Sénat américain portant sur la gestion de la pandémie.

«Davantage de gens sont morts sous le président Biden que sous le président Trump. Vous êtes le responsable, vous êtes l’architecte de la réponse du gouvernement, et aujourd’hui 800’000 personnes sont mortes» du Covid-19 dans le pays, a lancé le sénateur.

«Cela attise les détraqués»

Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des maladies infectieuses (NIAID) américain, lui a répondu en prenant à partie la commission, lors d’une séquence retransmise en direct sur CNN. «Ce qu’il se passe lorsqu’il m’accuse de choses qui sont entièrement fausses, c’est que tout d’un coup cela attise les détraqués, et j’ai des menaces de mort qui pèsent sur moi, ma famille est harcelée et mes enfants reçoivent des coups de téléphone choquants», a lâché Anthony Fauci, 81 ans.

Il a rappelé que fin décembre, un homme avait été arrêté en chemin depuis la Californie jusqu’à la capitale américaine, armé d’un fusil semi-automatique et de munitions. «La police l’a arrêté et lui a demandé où il allait, et il allait à Washington pour tuer le Dr Fauci. (…) Parce qu’il pense que peut-être je suis en train de tuer des gens», a déclaré le scientifique.