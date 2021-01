Norvège : Menaces, graffitis, vandalisme: prison pour la conjointe d’un ex-ministre

Laila Anita Bertheussen a écopé de 20 mois de prison ferme pour des actes d’intimidation dont elle a tenté de faire porter la responsabilité au théâtre Black Box.

La conjointe d’un ex-ministre norvégien de la Justice, issu de la droite populiste anti-immigration, a été condamnée vendredi à 20 mois de prison ferme pour des attaques contre la démocratie et des menaces motivées, selon l’accusation, par une pièce de théâtre antiraciste.

Croix gammée et tag «raciste»

Dans cette affaire sans précédent en Norvège, le tribunal d’Oslo a jugé à l’unanimité Laila Anita Bertheussen coupable de menaces contre son propre foyer et un autre couple de responsables du parti du Progrès, (FrP, droite populiste anti-immigration).

Dans une pièce «Ways of seeing» montée en 2018 et censée cartographier la diffusion du racisme dans la société, le théâtre avait diffusé des images des domiciles de certaines personnalités politiques, notamment celui que partageaient Tor Mikkel Wara et Mme Bertheussen. Celle-ci avait déposé plainte.