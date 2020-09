Une fois encore, la guerre est ouverte entre les défenseurs de la nature d’un côté, et chasseurs et éleveurs de l’autre. La nouvelle loi sur la chasse soumise au vote le 27 septembre revisite les conditions de tir des espèces à chasser ou à réguler, donnant les clés au Conseil fédéral pour en établir la liste; les espèces protégées pourront désormais y figurer. De quoi inquiéter les milieux écologistes et la gauche, craignant pour la biodiversité dans son ensemble ainsi que pour certains animaux emblématiques de la cohabitation entre les hommes et les bêtes. Après leurs premières levées de boucliers, des espèces ont déjà été exclues de cette liste, dont le lynx et le castor.