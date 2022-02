Empreinte climatique : Ménages suisses: efforts à la maison, essor à l’étranger

Les émissions de gaz à effet de serre induites par les ménages suisses sont en baisse sur le sol national, mais en hausse concernant celles induites notamment pas nos importations.

«L’empreinte de gaz à effet de serre» provoquée par les ménages suisses (transport, logement, alimentation, santé, etc.) est en baisse. Selon les calculs de l’Office fédéral de la statistique, «entre 2000 et 2019, elle a reculé de 4%». La baisse globale est donc légère. Or, quand on détaille ses composantes, on s’aperçoit que les émissions induites en Suisse ont baissé de 15%. En revanche celles émises à l’étranger ont augmenté de 8% et elles représentent près de deux tiers du total.