Lausanne: Mendicité: le Législatif veut montrer la voie à l’Exécutif

Avec l’énergie et la mendicité au menu du conseil communal de Lausanne, mardi soir, comme il fallait s’y attendre, l’ambiance a été électrique. Le sujet portant sur l’aumône l’a été encore davantage. Entre la droite et la gauche, les passes d’armes n’ont pas manqué. En prévision de la loi vaudoise sur la mendicité qui doit être retoquée pour être en harmonie avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, une partie de la gauche voulait montrer que la position affichée par la capitale vaudoise lors de la procédure de consultation menée par le canton n’était pas soutenue par la majorité du Législatif. La Ville de Lausanne a, en effet, souhaité que la mendicité soit bannie à l'intérieur des transports publics, au niveau des arrêts, des terrasses et des marchés.

A une voix près

Là où des élus de gauche fustigeaient «la criminalisation de la pauvreté», ceux de droite revendiquaient la protection des citoyens contre les «demandes insistantes, intrusives et agressives». Par une interpellation urgente, le Vert Ilias Panchard a demandé à l’Exécutif de «ne pas faire fausse route sur la mendicité». Il a souhaité notamment que le règlement de police de la Ville ne soit «pas plus contraignant» que la loi vaudoise, dont la révision est en cours. A l’issue du vote, c’était l’égalité parfaite entre partisans du oui et du non: 30 voix de chaque côté. La voix prépondérante de Magali Crausaz Mottier, la présidente verte du Législatif, a fait pencher la balance en faveur du oui. «Le Conseil communal a corrigé le tir et impose à la Municipalité de revoir immédiatement sa position scandaleuse en matière de mendicité. Nous ne voulons pas d'une interdiction généralisée de la mendicité. Les Verts et Jeunes Verts ne lâcheront pas le dossier», a déclaré Ilias Panchard.