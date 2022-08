Justice genevoise : Mendier est à nouveau passible d’arrestation

La mendicité est interdite en cas d'appartenance à un réseau organisé, de comportements problématiques, ainsi qu’aux abords de certains lieux, tels que les écoles et les commerces.

La nouvelle loi cantonale contre la mendicité ne viole pas les droits fondamentaux des mendiants. C’est la conclusion de la justice genevoise qui a rejeté le recours de Me Dina Bazarbachi. Cette dernière, parfois identifiée comme «l’avocate des Roms», remettait en question le bien-fondé de la législation. Mais la Chambre constitutionnelle a estimé que le texte était proportionné et répondait à un intérêt public, a révélé la RTS. Alors que les amendes pouvaient encore être distribuées, le recours avait eu pour effet de suspendre les interpellations des mendiants. Ce n’est désormais plus le cas.