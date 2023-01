Premier League: Manchester City retourne la situation en 12 minutes

Football : Mené 0-2, Manchester City a retourné la situation en 12 minutes

Riyad Mahrez trompe Hugo Lloris pour marquer son deuxième but de la soirée.

Grâce à un Riyad Mahrez en feu et au premier but d’Erling Haaland en 2023, Manchester City, avec Manuel Akanji, mené 2-0 à la pause, a renversé Tottenham (4-2), jeudi, en match en retard de la 7e journée de la Premier League.

Ce succès permet aussi aux Citizens, 2es, de revenir provisoirement à 5 points d’Arsenal, mais avec un match en plus. Les Spurs restent 5es, à cinq longueurs de Newcastle, 4e, qui compte un match en moins également.

Après avoir encaissé deux buts en cinq minutes contre Southampton (0-2), puis deux autres en quatre minutes contre Manchester United (1-2) lors de leurs deux derniers matches, les Citizens ont une nouvelle fois cédé deux fois, en deux minutes et sept secondes face à Tottenham.

La première sur une passe hasardeuse d’Ederson vers Rodri qui a abouti à une interception et un but de Dejan Kulusevski (0-1, 44e), la seconde sur un ballon arraché par Harry Kane dans la surface, le centre appuyé de l’attaquant étant repoussé par Ederson sur la tête d’Emerson Royal (0-2, 45e+1).

Mahrez intenable

Si Pep Guardiola était des plus perplexes en retournant aux vestiaires, le début de seconde période de ses joueurs lui a vite rendu le sourire, grâce à Mahrez, intenable sur son aile droite. Après un débordement de l’Algérien et un centre cafouillé par Lloris et sa défense, Julian Alvarez a réduit le score (51e).