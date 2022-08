US Open: Stan Wawrinka, la cuisse et l’âme en vrac

Rien ne va plus pour Stan Wawrinka. Le Vaudois, contraint à l’abandon lundi face au Français Corentin Moutet, quitte l’US Open la tête basse, avec encore plus de doutes qu’il n’y était arrivé - c’était donc possible. Le lauréat de l’édition 2016 a bataillé durant deux sets, perdus 6-4 7-6 (9-7), davantage contre ses propres démons que contre la patte gauche certes habile de son adversaire. Il concède sa cinquième élimination consécutive au 1er tour d’un tournoi. Et l’avenir, qui ne semblait pas rose, s’assombrit encore.