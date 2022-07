Wimbledon: Novak Djokovic revient de loin et marque les esprits

Battu en puissance, imprécis au service, «Nole» abusait des amorties comme autant de signaux d’impuissance. Murmures et yeux ronds parcouraient la foule; laquelle allait pourtant assister dans les deux heures suivantes à une formidable et autoritaire démonstration de force du sextuple vainqueur.

Grâce au miroir

D’un break, dès l’entame de la troisième manche, le Serbe a repris le contrôle de l’échange. Et ce bras de fer en rythme qu’il subissait est soudain devenu son terrain de jeu. Dans les faits, il servait mieux, beaucoup mieux. Et jouait plus vite, beaucoup plus vite.