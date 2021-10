Imagine Dragons mené à la baguette par un ponte

Le groupe de Las Vegas n’est pas du genre à se reposer sur ses lauriers après avoir fait sauter la banque. Même s’il est un des rares combos rock à avoir quatre titres qui dépassent allègrement le milliard d’écoutes sur Spotify, Imagine Dragons et ses 46 millions d’albums vendus persévère dans sa course au succès. Dans cette optique, il a fait appel à l’un des papes de la production, Rick Rubin, pour créer l’album «Mercury part. 1» dont est tiré le single «Wrecked», parmi les plus streamés en Suisse.