Il en a bavé, Tahar Rahim, pour son rôle dans le film américain «Désigné coupable» (prévu pour avril 2021), où il joue Mohamedou, un détenu de Guantanamo. L’acteur français de 39 ans n’a pas voulu de doublure pour les scènes de tortures, et s’est réellement fait menotter: «J’avais besoin de sentir les choses, ça m’a valu des blessures aux chevilles longtemps après le tournage», a-t-il confié au magazine « Numéro ».

Le comédien césarisé a aussi subi waterboarding (simulacre de noyade) et gavage forcé. «J’adore repousser mes limites à l’extrême, a-t-il ajouté. C’est transcendant, ça vous transporte dans un territoire physique assez étrange et dans un état émotionnel très particulier.»

En 2021, on verra aussi Tahar Rahim dans la série britannique «The Serpent», sur Netflix. Il y joue un criminel, et là encore, il n’a pas hésité à malmener son corps: «J’ai dû me muscler considérablement pour «The Serpent», avant de perdre dix kilos très rapidement pour pouvoir interpréter le personnage de Mohamedou dans le film de Kevin Macdonald.»