Berne : Menottés et amendés pour avoir copié le logo de la police

Trois jeunes créateurs de mode ont été emmenés au poste en février dernier. La police a estimé qu’ils avaient violé le droit des marques. Face à la procédure, ils ont laissé passer des délais et doivent désormais casquer.

En février dernier, un petit groupe issu du milieu indépendant de la mode et l’art bernois a produit 50 T-shirts intitulés «ordre à l’envers» sur lequel était brodé, à l’envers, le logo de la police bernoise. Ils en ont vendu dans un transport public en ville de Berne. À un moment donné, surgissant de nulle part, des policiers les ont interpellés, puis menottés, avant de les emmener au poste, non sans avoir confisqué les pulls et l’argent des pièces déjà vendues.