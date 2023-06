Mental d’acier obligatoire pour finir «Only Up!»

S’inspirant du conte de fées «Jack et le haricot magique», «Only Up!» met en scène Jackie, une jeune adolescente du ghetto voulant s’affranchir de la pauvreté et embarquer pour un voyage initiatique l’emmenant toujours plus haut dans le ciel. Pour cela, elle va grimper dans des structures diverses et variées flottant en apesanteur dans le ciel.

On se retrouve ainsi devant un jeu de plateforme plutôt basique mais terriblement punitif. En effet, les mains sont moites et la sueur perle sur le front. Et ce n’est pas la faute des hausses de température. Car, au moindre faux pas, c’est la dégringolade et on doit tout recommencer, ou presque. Il n’existe pas de sauvegarde ni de point de contrôle. Extrêmement frustrante, l’œuvre du studio SCKR Games n’est vraiment pas destinée aux plus impatients, voire à ceux qui sont soupe au lait, au risque d’envoyer bouler la manette ou ce qui se trouve à portée de main à travers le salon. Outre la difficulté de certains passages litigieux, il existe quelques bugs rageants, comme des murs invisibles ou des rebords où l’avatar n’arrive pas à s’accrocher. Et c’est la chute. En espérant que ces petits problèmes soient corrigés prochainement, on conseille vivement de participer à cette expérience dans la même veine que «Beton Brutal» pour une dizaine de francs seulement. En revanche, il faut bien savoir gérer sa colère. Un homme averti en vaut deux.