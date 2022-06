Tribunal fédéral : Mentir sur le loyer précédent est illégal

Le Tribunal fédéral a tranché dans l’affaire d’un propriétaire genevois qui avait demandé à une régie de falsifier des avis de fixation de loyer.

Ne pas indiquer le véritable montant du loyer payé par le locataire précédent sur l’avis de fixation du loyer (fiche verte), lors d’un changement de bail, est illégal. C’est ce qui ressort d’un arrêt du Tribunal fédéral à la suite du recours d’un avocat genevois. L’homme, propriétaire de deux immeubles à Lausanne et Morges, avait demandé à un cadre de la régie Bernard Nicod de gonfler les montants. Le but: dissuader le nouveau locataire de contester le loyer et permettre d’augmenter ces derniers.