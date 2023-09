Les Philippines condamnent les actions illégales des navires chinois

La Force d’intervention philippine en mer de Chine méridionale a déclaré, vendredi, qu’elle «déplore et condamne fermement la poursuite de la conduite illégale, agressive et déstabilisatrice» des garde-côtes chinois et des navires de la «milice» dans ces eaux. Vendredi matin, la force d’intervention a déclaré avoir été informée que des navires des garde-côtes chinois et de la milice maritime chinoise s’étaient livrés à du harcèlement, des manœuvres dangereuses et avaient eu un comportement agressif, à l’égard des bateaux philippins.